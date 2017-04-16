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Görme engelliler ilk kez kendi başlarına oy kullandı

Görme engelliler, hazırlanan oy şablonu ile ilk kez kendi başlarına oy kullandı.

  • İHA
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Yüksek Seçim Kurulunun(YSK) görme engelli vatandaşlar için bu yıl ilk defa yürürlüğe koyduğu oy şablonu ile görme engelli vatandaşlar ilk kez kendi başlarına oylarını kullandı. YSK'nın yürürlüğe koyduğu oy şablonu sayesinde 28 yaşındaki görme engelli Murat Taşkın, ilk defa kendi başına oy kullandı. Görme engelli genç, Eyüp Belediyesi tarafından özel olarak araçla evinden alınarak oy kullanacağı Şehit Öğretmenler İlkokuluna getirildi. Oy kullanacağı sınıfa kadar Eyüp Belediyesi yetkilileri ve annesinin refakatiyle gelen Taşkın, sandık görevlilerinden aldığı bilgi sonrasında kabine tek başına giderek oyunu kullandı.

"ÖNCEDEN OY MAHREMİYETİMİZ DİYE BİR ŞEY YOKTU"

İlk defa kendi başına oy kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Murat Taşkın, "Oyumu kullandım. Daha önceden refakatçi ile birlikte oyumu kullanabiliyordum ama şimdi bireysel olarak tek başıma oyumu kullanabildim. Bunun için mutluyum. Görme engellilere özel olarak tasarlanmış bir şablonumuz var. Bu şablonla birlikte oyumu rahatça kullandım. Bunu tasarlayanlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Eyüp Belediyesi'ne de çok teşekkür ederim. Bugün oyumu kullanabilmem için beni evimden alıp oy kullanacağım okula getirdiler. Buradan da tekrar evime götürecekler. Oy kullanmak bir vatandaşlık görevi. Görenler nasıl oy kullanıyorsa ben de buraya gelip oyumu kullandım. Daha önceki yıllarda refakatçilerle oy kullanıyorduk. Hangi oyu kullandığımızı görüyorlardı. Kime oy verdiğimiz belli oluyordu. Oy mahremiyetimiz diye bir şey yoktu. Ama şimdi oy mahremiyetimiz var. Şablonu tasarlayanlara ve beni buraya getiren Eyüp Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu.

Anne Bahriye Taşkın ise "Görme engelliler için oluşturulan şablon yürürlüğe girdiği için çok mutluyum. Oğlum şimdi kendisi oyunu kullanabiliyor. Önceden beraber kullanıyorduk. Ben yardımcı oluyordum. Şimdi ise kendi kullanıyor. Bu hem beni hem onu mutlu etti" dedi.

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