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Kırklareli'nde hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşması nedeniyle asfaltı eritti

Kırklareli'nde hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt eridi.

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Demirköy ilçesinde asfaltın erimesi üzerine yayalar yürümekte güçlük çekti, araçlar da düşük hızla ilerledi. Bazı vatandaşların ayakkabı ve terlikleri ise asfalta yapıştı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesine tatil amacıyla gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yolda bazı araçlar ise hararet yaptı.  Bazı sürücüler sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlendi.

İğneda'ya tatile giden ve sıcak hava nedeniyle yol kenarında dinlenen sürücülerden Salih Aykut, yaptığı açıklamada, sıcak havanın insanları bunalttığını söyledi.

Hava sıcaklığının 37 dereceye çıkması nedeniyle asfaltın dahi eridiğini belirten Aykut, eriyen asfalt nedeniyle düşük hızla yollarına devam etmeye çalıştıklarını aktardı.

Aracının hararetinin de yükseldiğini anlatan Aykut, vatandaşlara akşam saatlerinde yolculuk yapmaları önerisinde bulundu.

Kent merkezinde de Pınar ve Doğu mahallelerinde bazı cadde ve sokaklarda asfaltın eridiği gözlemlendi.

Kırklareli Belediyesi ile Karayolları 15. Şubesi ekipleri ulaşımın aksamaması için eriyen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.  

 

 

 

Diğer taraftan sıcak havadan bunalan çocuklarsa kentteki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 37 dereceye yükseldiği kentte hissedilir nem oranı yüzde 55'e ulaştı.

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