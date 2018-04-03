Görüntülerin silinmesini uzman çavuş engellemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılandığı davada, tanık beyanı alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, KKK Destek Kıtaları Grup Komutanlığında görev yapan tanık Uzman Çavuş Mustafa Çetin, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Güvenlik Kontrol Merkezinde (GKM) nöbetçi olduğunu belirten Çetin, akşam saatlerinde dönemin KKK Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ün elleri arkadan bağlı, ağzına bant çekilmiş şekilde götürülürken gördüğünü belirtti.

Çetin, ilerleyen saatlerde bütün nöbetçi heyetin 7 Nolu kapıdaki nöbetçi subay odasında toplanması için emir verildiğini aktardı.

Sanık eski KKK Güvenlik Subayı albay Yüksel Ordu'nun sanık eski tuğgeneral Erhan Caha'nın emriyle karargah giriş ve çıkışların kapattığını anlatan Çetin, "Bu sırada Ordu ve Ahmet Erdoğan GKM'ye geldi. Ömer Şevki Gençtürk ile ilgili durumu anlatınca, 'Siz işinize bakın.' dedi." ifadesini kullandı.

Bu esnada komuta katından arayan bir yüzbaşının kameraların kapatılmasını istediğini belirten Çetin, bu durumu ilettiği sanık Ordu'nun da sanık tuğgeneral Caha'yı aradığını söyledi.

Telefon görüşmesinden sonra Ordu'nun güvenlik kameralarının kapatılması emrini verdiğini kaydeden Çetin, şöyle devam etti:

"Yüksel Ordu, telefonu kapatmayı müteakip kritik kameraların kapatılmasını emretti. Ben de bilgisayardaki görüntüyü simge durumuna getirerek sadece ekranı kapattım. Ordu'ya kameraları kapattığımı söyledim. Bir süre sonra Ordu, mutfak kapısını sistemden kilitlememizi, kimsenin bu bölgeye giriş çıkış yapmamasını istedi. Neden kapatmamız gerektiğini sorduğumuzda bize kızdı. Bu sırada başçavuş Ali Özkan Yorgun belimdeki tabancamı alarak beline taktı."

"Kayıtları silmeye çalıştılar"

Bir süre sonra Ordu'nun kendisini çağırarak bu sefer de kamera kayıt sisteminin şifresini bilip bilmediğini sorduğunu anlatan Çetin, sanık albaya olumsuz cevap verdiğini ifade etti.

Daha sonra GKM'ye gelen yarbay Yalçın Karahan'ın Ordu'ya "Şifreleri ne yaptınız." diye sorduğunu belirten Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yalçın Karahan, şifreleri alamazlarsa kayıt cihazlarını arka taraftan sökerek götüreceklerini söyledi. Daha sonra Yüksel Ordu, yüzbaşı Ahmet Aktaş ile üsteğmenler Erhan Arısoy ve Vedat Güngör GKM'ye geldi. Aktaş, yönetici bilgisayarın başına geçerek, görüntüleri silmek için işlem yapmaya çalıştı. Bu arada beni GKM’den dinlenme odasına gönderdiler. Buradaki telefonu söktüler ve haberleşmemizi engellediler. Sabah saatlerinde gitmemize müsaade ettiler ve kışladan ayrıldık."

Duruşmaya tanık beyanlarıyla devam ediliyor.