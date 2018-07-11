Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 166'a çıktı. Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konulurken şirketlerine kayyum atandığı belirtildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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