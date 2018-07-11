Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gözaltına alınan Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konuldu

Adnan Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konulurken şirketlerine kayyum atandığı öğrenildi.

  • DHA
  • 11
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 166'a çıktı. Oktar'ın tüm mal varlıklarına el konulurken şirketlerine kayyum atandığı belirtildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maduro: Başkan Erdoğan´ın töreni olağanüstü oldu

Maduro: Başkan Erdoğan´ın töreni olağanüstü oldu

Futbol tarihinin en pahalı transferleri

Futbol tarihinin en pahalı transferleri

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Başkan Erdoğan'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA