Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gözaltına alınan Ahmet Şık tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şık adliyeye sevk edildiği mahkemece tutuklandı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ'lı teröristin sonu

Türkler hakkında hüküm veren DEAŞ"lı teröristin sonu

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerle bir araya geldi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Ankara'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova lideri Taçi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova lideri Taçi ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA