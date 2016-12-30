Gözaltına alınan Ahmet Şık tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Şık adliyeye sevk edildiği mahkemece tutuklandı
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