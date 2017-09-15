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Gözaltına alınan Çelik'in FETÖ kanalları için Digitürk'e yazdığı dilekçe ortaya çıktı

FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ kanalları için dilekçe yazıp Digitürk'ü protesto ederek üyeliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan avukatı Celal Çelik'in FETÖ kanallarının Digitürk'ten atılması ardından bu platformu protesto ederek üyeliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.

2 Kasım 2015 günü Digitürk Genel Müdürlüğü'ne dilekçe veren Çelik'in dilekçesinde; "Digitürk adli şirketinizin… numaralı üyesiyim. Siyasi tasarruflar nedeniyle kanal sayısını azalttığınızdan üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" dediği belirlendi.

 

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den gözaltına alındı

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