Gözaltına alınan Çelik'in FETÖ kanalları için Digitürk'e yazdığı dilekçe ortaya çıktı
FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ kanalları için dilekçe yazıp Digitürk'ü protesto ederek üyeliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla gözaltına alınan avukatı Celal Çelik'in FETÖ kanallarının Digitürk'ten atılması ardından bu platformu protesto ederek üyeliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.
2 Kasım 2015 günü Digitürk Genel Müdürlüğü'ne dilekçe veren Çelik'in dilekçesinde; "Digitürk adli şirketinizin… numaralı üyesiyim. Siyasi tasarruflar nedeniyle kanal sayısını azalttığınızdan üyeliğimi sonlandırmak istiyorum" dediği belirlendi.
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