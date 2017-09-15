Gözaltına alınan Çelik'in FETÖ kanalları için Digitürk'e yazdığı dilekçe ortaya çıktı FETÖ'den gözaltına alınan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in FETÖ kanalları için dilekçe yazıp Digitürk'ü protesto ederek üyeliğini sonlandırdığı ortaya çıktı.