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Gözaltına alınan DEAŞ'lıların evinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitapları çıktı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 9 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan DEAŞ'lıların evinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitapları çıktı.

  • Muammer Başkan/ İzmir
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DEAŞ silahlı terör örgütü adına çatışma bölgelerine gidip gelen ve halen çatışma bölgeleri ile  irtibatlı olup ilimizde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen İzmir merkez ve Menemen ilçelerinde ikamet eden şahısların adreslerine yönelik olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar Soruşturma bürosunun talimatı ile 9 adrese eş zamanlı olarak operasyon yapılmış ve 9 şahıs gözaltına alınmıştır.  Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman  1 av tüfeği 1 adet ruhsatsız tabanca ile  FETÖ terör örgütü teröristbaşı Fethullah Gülen'e ait çok sayıda kitap da  ele geçirilmiştir.

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