HDP'li Ayhan Bilgen serbest bırakıldı

HDP Parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün Ankara'da gözaltını alındı.Bilgen'in Diyarbakır'a götüreleceği öğrenildi.

Bingöl ile birlikte gözaltına alınan toplam HDP'li vekil sayısı 26'ya çıktı.

TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile başlayan yargılama sürecinde, haklarında açılan soruşturma ve davalarda ifade vermeye gitmeyen HDP'li 26 milletvekili gözaltına alındı. Bunlardan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 12 milletvekili tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

TBMM'de geçmişe dönük bir defaya mahsus milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra haklarında soruşturma ve davalar bulunan milletvekillerine yönelik başlatılan yargılama süreçlerinde 4 Kasım 20016 tarihinden itibaren HDP'li 59 milletvekilinden 26'sı gözaltına alındı. HDP'lilere yönelik başlatılan yargılama süreçlerinde 4 Kasım'dan beri aralarında partinin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile grup başkan vekilleri İdris Baluken ile Çağlar Demirel'in bulunduğu 12 milletvekili tutuklandı. Tutuklanan milletvekillerinden HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, 2 ay tutuklu kaldıktan sonra 4 Ocak'ta tahliye edilirken, HDP'nin yurt dışında bulunan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer için ise yakalama kararı çıkartıldı.

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİ

4 Kasım'dan başlayarak haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı verilen HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile Milletvekilleri İdris Baluken, Çağlar Demirel, Besime Konca, Ferhat Encü, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım ve Abdullah Zeydan halen cezaevinde bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN MİLMLETVEKİLLERİ

Haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım'dan başlanarak değişik tarihlerde de 14 HDP Milletvekili gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemelerde söz konusu vekiller adli kontrol şartları ise serbest bırakıldı. Adli kontrol ile serbest bırakılan Milletvekilleri, Sırrı Süreya Önder, Ziya Pir, İmam Taşçıer, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Pervin Buldan, Emin Adıyaman, Nimetullah Erdoğmuş, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Hüda kaya, Meral Danış Beştaş ve Altan Tan oldu.