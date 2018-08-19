Adıyaman'da, 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK'lı teröristler, iş makinelerini ve konteynırları yakarak kaçmıştı. Teröristlerin mayınlı saldırısında Astsubay Aydın Özer şehit olurken, yaralıların tahliyesi sırasında açılan "dost ateşi" sonucunda da uzman çavuşlar Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek ve Kürşat Yılmaz şehit olmuştu. İşte hain saldırı sonrasında başlatılan soruşturmada ise çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, örgüte kuryelik yaptıkları ve teröristlere yardım ettikleri öne sürülen, aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Sorguları süren şüphelilerden Mahmut Özdemir'in, üzerinde ise saldırıyla ilgili olarak, "Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer" yazılı not bulundu. Daha önce CHP İlçe Başkanlığı yapan Özdemir'in kızı Suna Özdemir'in PKK'ya katıldığı ve Roza Semsur kod adını aldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2011'de Hakkâri'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde düzenlediği operasyonda da ölü olarak ele geçirildiği ortaya çıktı.

İHANETİN NOTU

Kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldükleri tespit edilen Mahmut Özdemir'in kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

CHP'DEYKEN PKK'LI KIZININ CENAZESİNİ BDP'LİLERLE GÖMDÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 Haziran 2011 seçimlerinde, Doğu ve Güneydoğu'da PKK sempatizanlarını aday gösterdiği iddia edilmiş, BDP'liler de CHP liderinin Hakkari mitinginden önce vatandaşlara CHP bayrakları dağıtmışlardı. Aynı dönemde PKK'nın kepenk kapattırma kararına CHP Diyarbakır İl Başkanlığı da seçim bürosunu kapatarak destek vermişti. O seçimlerde Gerger CHP İlçe Başkanı olan Mahmut Özdemir, Hakkari'de etkisiz hale getirilen ve Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan kızının cesedini de BDP'nin İlçe Başkanı Mustafa Boğatekin ile birlikte almış ve Van'ın Erçiş ilçesinde yine BDP'lilerle birlikte defnetmişti.

(Sabah)