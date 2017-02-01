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Gözaltına alınan kadın yarbay, Org. Akar'ın Kardak ziyaretine katılmış

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 pilotun arasında bulunan ve TSK’nın ilk kadın general adayı Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın pazar günü yaptığı Kardak ziyaretinde görüntülenmişti.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 pilot arasında kritik isimler de yer alıyor. Havacılara yönelik soruşturmada önceki gün gözaltına alınan askerler arasında Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösterilen ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün de olduğu ortaya çıktı.
 
KARDAK'TA KOMUTANIN YANINDAYDI 
Bülbül gözaltına alınmadan bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretinde en yakınında olan isimlerden biriydi. Akar'ın Kardak ziyareti ile ilgili çekilen fotoğraflarda Bülbül'de yer alıyor. Bülbül'ün bu ziyarettin bir gün sonra gözaltına alındığı öğrenildi. 
 

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