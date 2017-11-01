Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'daki FETÖ/PDY davasında karar

Malatya'da FETÖ/PDY davasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polislerin bulunduğu 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan, aralarında eski emniyet müdürü, komiser ve polislerin bulunduğu 6 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü Erol Keskinkılıç, eski Komiser Rıfat Yarar, eski polis memurları Mustafa Barış, Mustafa Kuru, Ömer Faruk Selen ve Murat Çalışkan "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen sanıklardan Keskinkılıç, Yarar ve Kuru'ya 7,5 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların hükümle tutukluluk hallerinin devamında karar kılındı.

Eski polis memurları Barış, Selen ve Çalışkan'a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezaları verilerek, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 31.10.2017

Derin Analiz - 31.10.2017

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

Kaplumbağanın karnından çıkanlar şaşkınlık içinde bıraktı

Kaplumbağanın karnından çıkanlar şaşkınlık içinde bıraktı

Tarsus'taki gizemli kazıda neler bulundu?

Tarsus'taki gizemli kazıda neler bulundu?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA