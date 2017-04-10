Gözaltındaki iş adamını 1 milyon liraya serbest bırakmışlar

Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 36'sı firari 80 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan bir iş adamının "himmet" karşılığında serbest bırakıldığına ilişkin gizli tanık ifadelerine yer verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, yurt içinde ve dışında çok miktarda vakıf, dernek, özel okul, şirket, dershane, öğrenci yurdu, yayın organı, gazete, TV istasyonu, faizsiz finans kurumu, sigorta şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak, amacına uygun, planlı, programlı ve gizli olarak faaliyetlerini yürütmüştür." tespitleri yer aldı.

"Hikmet" adlı gizli tanık iddianameye giren ifadesinde, örgütün Bursa il imamı Cansun Sarıyıldız'ın yardımcısının, firari sanıklardan Yusuf Bahri Kaş olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eski Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'ın görev yaptığı dönemde (2012-2014 yılları), bir holdingin ortaklarından N.K, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alındı. Bu iş adamının çocukları, Cansun Sarıyıldız, yardımcısı Yusuf Bahri Kaş ile toplantı yaptılar. İş adamının ailesinin örgüte 1 milyon lira bağışta bulunması karşılığında yardımcı olunacağı söylendi. Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülüp adliyede sorunların çözüleceği söylendi. Daha sonra da iş adamı N.K'nın serbest bırakıldığını biliyorum."

"Orhan" adlı gizli tanık ise eski Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz'ın örgüt mensubu 25 kişiye zabıt katipliğini kazandırdığını bildiğini anlatarak, "Bu anlamda uygulama sınavından bir ay önce uygulamada çıkacak metinleri zabıt katibi adayı örgüt mensuplarına bir avukat aracılığıyla verdiklerini biliyorum." ifadesini kullandı.

Beraat da etti kararı veren hakimlerden biri ihraç edildi

Bursa'da, 2008 yılında Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Matruşka" adı verilen operasyonda, teknik ve fiziki takipler sonucu, bazı belediye ve devlet kurumlarının ihalelerine fesat karıştırıldığı ve görevlilere rüşvet verildiğiyle ilgili delillere ulaşıldı.

Bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından N.K. ve aralarında belediye görevlileriyle bazı şirket çalışanlarının da bulunduğu 21 kişi hakkında 2012 yılında dava açıldı.

O dönem gözaltına alınan ancak adliyeye sevk edilmeden serbest bırakılan N.K, davada tutuksuz yargılandı.

Bu soruşturmayla ilgili hazırlanan iddianamede, kentin doğu ve batı bölgelerini kapsayan ihalelerin iki firma tarafından paylaşıldığı ve 21 ihalenin sözleşme bedelinin 56 milyon 171 bin 925 lira olduğu belirtildi.

Bilirkişi ve Sayıştay denetçisi tarafından yapılan denetimlerde söz konusu ihalelerde kamunun zarara uğratıldığının belirlendiğine vurgu yapılan iddianamede, N.K. ile 21 kişinin, belirli bir hiyerarşi içinde ve sürekli olarak birbirleri ile irtibat halinde suç örgütü kurucusu ve yöneticisi olarak atılı suçlara ilişkin eylemleri gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin belediye görevlileri ve kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinin yanı sıra ihaleye fesat karıştırıldığına yönelik fiziki takipler ve düzenlenen raporlara da yer verildi.

Çeşitli yöntemlerle bu ihalelere fesat karıştırıldığı, kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla "suç örgütü" olarak yargılanan N.K. ve 21 kişi, ağır ceza mahkemesinde görülen davada da beraat etti.

N.K. ve diğer sanıkların beraatına karar veren ceza mahkemesinin üyesi hakimlerden biri olan M.Ö, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi.

Namık Yılmaz ise Isparta'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.