Anne, baba ve 3 çocuğu yan yana defnedildi

Kadirli karayolu Cevtetiye beldesi yakınlarında ambulans ile otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybeden Dursun Kaya, eşi Bahar Kaya çocukları İrem Kaya, Kaan Kaya ve Sinem Kaya’nın cenazeleri Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Kadirli'ye bağlı Karatepe köyüne getirildi. Tabutların başında dua eden Kaya ailesinin yakınları, gözyaşları için ağıtlar yaktı. Cenaze namazının kılınmasının ardından 5 kişilik aile köy mezarlığında yan yana defnedildi.

Köylülerden Selami Karakeçili, yaptığı açıklamada, Osmaniye'de hasta ziyareti sonrası oğlu, gelini ve torunlarının geleceğini söyleyen Selbi Kaya'yı, aracıyla köye götürürken kazayı gördüklerini söyledi. Karakeçeli, kaza yapanların Selbi Kaya'nın yakınları olduğunu köyde öğrendiklerini söyledi.