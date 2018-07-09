Grafitti Festivali’nde Ankaralı Sokak Sanatçıları Duvarları Akçalı Sprey İle Renklendirdi
Başkent’te Ankaralı sokak sanatçılarının katılımıyla grafitti festivali düzenlendi.
Boya sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya’yı da bünyesinde bulunduran Akçalı Boya, festivalde pazar liderliğini yıllardır koruduğu Akçalı Sprey ile 150 metre uzunluğundaki duvarları renklendirdi. Ankara’dan Stak 67 Grafitti grubunun katıldığı etkinlik, Türkiye’nin en çok tercih edilen sprey boyası Akçalı Sprey’in Ankara toptancılığını yürüten A Teknik Boya’nın girişimleriyle düzenlendi.
Ankara’da 150 metre uzunluğundaki bir duvarı Akçalı Sprey ile renklendiren grafitti sanatçıları özgün çalışmalarını duvarlara aktardı.
Ankara’nın önde gelen grafitti gruplarından Stak 67 Grafitti üyelerinin katıldığı etkinliğin ikinci ayağının da çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceği belirtildi.
AKÇALI; “HAYATIN HER ALANINA RENK KATIYORUZ”
Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Sprey boya ürünlerimizle Türkiye’nin en çok tercih edilen markasıyız. Yıllık 5 milyon adetlik satış hacmimizle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşıyoruz. Bu satış ağımızdan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yaptığımız araştırmada Türk halkının sprey boyayı hobi ve sanat alanlarında kullandığı sonucuna ulaştık. Bununla birlikte düzenlediğimiz etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerimizi daha da çeşitlendirmeye karar verdik. Ankara toptancımız A Teknik’in girişimleriyle Ankara’da gerçekleştirdiğimiz grafitti festivali de bu alandaki etkinliklerimizin ilk halkası oldu. Yakın bir zamanda ikincisini düzenleyeceğimiz etkinliğimizi daha geniş gruplara ulaştıracağız. Akçalı ailesi olarak yalnızca yaşam alanlarına değil, hayatın her alanına değer katmayı önemsiyoruz. Firmamız bünyesinde bulunan tüm markalarımızı bu bilinçle yönetiyoruz. 22 ülkeye ulaşan Permolit Boya markamızda olduğu gibi Akçalı Sprey’i de aynı global yönetim anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. ” dedi.
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