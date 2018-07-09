Grafitti Festivali’nde Ankaralı Sokak Sanatçıları Duvarları Akçalı Sprey İle Renklendirdi

Boya sektörünün önde gelen markalarından Permolit Boya’yı da bünyesinde bulunduran Akçalı Boya, festivalde pazar liderliğini yıllardır koruduğu Akçalı Sprey ile 150 metre uzunluğundaki duvarları renklendirdi. Ankara’dan Stak 67 Grafitti grubunun katıldığı etkinlik, Türkiye’nin en çok tercih edilen sprey boyası Akçalı Sprey’in Ankara toptancılığını yürüten A Teknik Boya’ nın girişimleriyle düzenlendi.

Ankara’da 150 metre uzunluğundaki bir duvarı Akçalı Sprey ile renklendiren grafitti sanatçıları özgün çalışmalarını duvarlara aktardı.

Ankara’nın önde gelen grafitti gruplarından Stak 67 Grafitti üyelerinin katıldığı etkinliğin ikinci ayağının da çok yakın bir zamanda gerçekleştirileceği belirtildi.

AKÇALI; “ HAYATIN HER ALANINA RENK KATIYORUZ”