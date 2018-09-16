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Gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Fırat Dağdelen öldürüldü

Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde gri kategoride bulunan Fırat Dağdelen olduğu belirlendi.

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Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Fırat Dağdelen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 13 Eylül'de Bingöl merkez Aşağıköy bölgesinde Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Şervan Çevlik" kod adlı Fırat Dağdelen olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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