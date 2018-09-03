Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gri listede aranan terörist teslim oldu

300 bin TL ödüllü 'Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu teslim oldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride aranan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu isimli PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK /KCK Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığınca dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim olan teröristlerden 'Adıl' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ve 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde 'Gri kategoride' olduğu belirlendi" denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA