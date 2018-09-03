Gri listede aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride aranan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu isimli PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "PKK /KCK Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığınca dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim olan teröristlerden 'Adıl' kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ve 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesinde 'Gri kategoride' olduğu belirlendi" denildi.