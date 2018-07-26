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'Gri liste'de yer alan DHKP/C'li terörist tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Meryem Özsöğüt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, gri listede arananlar arasında yer alan terör örgütü DHKP/C üyesi Meryem Özsöğüt ve bir kişi daha gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyetinin konuyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında Sarıyer'de bir dernekte gözaltına alınan Özsöğüt'ün yanı sıra dernek yöneticisi Z.Y. de operasyonda gözaltına alınmıştı.
 
3 şüpheli de tutuklandı
 
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye ye sevk edilen Özsöğüt, C.D. ve Z.Y. nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. İşlemleri yapılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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