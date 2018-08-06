Gri listede yer alan Şiyar-Rüstem kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amanos Saha, Osmaniye-Erzin Grubuna yönelik 11 Temmuz 2018 tarihinde İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan örgüt üyesi "Şiyar-Rüstem" kod adlı Deniz Tali'nin de etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini belirtildi.