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Gri listede yer alan 'Tolhildan” adlı kod adlı terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı Doğubayazıt kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Gri Liste'de yer alan “Tolhildan” kod adlı Fecri Demir olduğu belirlendi

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Gri' listede yer alan 'Tolhildan' kod adlı Fecri Demir olduğunun tespit edildiğini bildirdi. 
 
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında devam eden hava destekli operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı 'Gri' listesinde yer alan 'Tolhildan' kod adlı Fecri Demir olduğu tespit edilmiştir" denildi.
 

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