Gri listedeki terörist etkisi hale getirildi

TSK, 18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı
TSK, 18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı.
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