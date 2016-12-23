Erdem, Tütüneker ve Demiriz hakkýndaki iddianame kabul edildi

Ýstanbul 23. Aðýr Ceza Mahkemesi, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'nýn (FETÖ/PDY) "futbol yapýlanmasý"na yönelik soruþturma kapsamýnda, eski futbolcular Ýsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uður Tütüneker hakkýnda "silahlý terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yýldan 15'er yýla kadar hapis cezasý istemiyle hazýrlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruþmanýn 14 Þubat'ta yapýlmasýna hükmetti.

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcýlarýndan Mehmet Þenay Baygýn tarafýndan FETÖ/PDY'nin "futbol yapýlanmasý"na yönelik soruþturma kapsamýnda hazýrlanan ve mahkemeye gönderilen 92 sayfalýk iddianame üzerindeki inceleme iþlemi tamamlandý.

Ýddianamenin kabulüne karar veren Ýstanbul 23. Aðýr Ceza Mahkemesi, tutuklu sanýk Ýsmail Demiriz'in bu halinin devamýna, hakkýnda yakalama kararý bulunan Arif Erdem'in infazýnýn beklenilmesine karar verdi.

Heyet, ilk duruþmanýn 14 Þubat'ta Çaðlayan'daki Ýstanbul Adalet Sarayýnda yapýlmasýný kararlaþtýrdý.

- Ýddianameden

Ýddianamede, þüpheli Arif Erdem'in firari olarak arandýðý, þüpheli Demiriz'in tutuklandýðý, Tütüneker'in hakkýnda adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest býrakýldýðý anýmsatýldý. Tanýklarýn ifadelerine yer verilen iddianamede, þüpheliler hakkýnda ''silahlý terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrý ayrý 7,5 yýldan 15'er yýla kadar hapis cezasý talep edildi.

Ýddianamede, örgütte uzun zaman ''imamlýk'' yapan, örgüt adýna futbol camiasý ile temas kuran ve 2010'da yaþanan Mavi Marmara hadisesinde Fetullah Gülen'in söylemleri nedeniyle örgütten baðýný kopardýðýný anlatan Sait Alpsoy'un, 26 Ocak'ta alýnan ifadesine yer verildi. Alpsoy ifadesinde, FETÖ soruþturmasý kapsamýnda haklarýnda dava açýlan eski futbolcular Ýsmail Demiriz ve Uður Tütüneker ile 2000'de tanýþtýðýný, bu vesileyle yine hakkýnda FETÖ'den dava açýlan eski futbolcu Arif Erdem ile daha sonralarý da futbolcular Hakan Ünsal, Emre Belözoðlu ve Okan Buruk ile tanýþtýðýný, bu kiþilerle sohbet toplantýlarý yaptýðýný kaydetti.

Futbolculara sohbet vermek için cemaatin Antalyalý bir kiþiyi görevlendirdiðini ancak futbolcularýn bu kiþiden maddi menfaat kaynaklý rahatsýz olduklarýný kendisine söylediklerini aktaran Alpsoy, bir süre "cemaatin üst kadrolarý"na bilgi vermeden bu sohbet toplantýlarýnda onlara hocalýk yapmaya devam ettiðini, akabinde bazý iþ adamlarý ile tanýþtýðýný ifade etti.

Alpsoy, "Belli bir ekonomik güce sahip elit tabaka olarak adlandýrýlacak iþ adamlarý ile sohbet toplantýlarýna geldiler. Bu toplantýlar yine cemaatin bilgisi haricinde gerçekleþti. Oturmuþ sohbetlerimiz 2000 yýlýnda baþladý, daha sonraki yýllarda TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral ve soyadýný hatýrlamadýðým çelik tencere firmalarýndan birinin sahibi olan Ahmet isimli þahýs da bu toplantýlara dahil oldu. Ayrýca yine Baðdat Caddesi'nde inþaat iþiyle iþtigal eden 28 Þubat sürecinin karakterlerinden Ali Kalkancý'nýn eþi Emine Kalkancý'nýn babasý tarafýndan kardeþi olan erkek de bu toplantýlara katýldý. Bu þahýs paralel mensubu deðildi." bilgisini verdi.

- "Sohbetlere FB-BJK'den katýlan olmadý"

Sait Alpsoy, örgütün Ýstanbul il imamý Ahmet Kara'nýn, bu sohbetlerden haberinin olmasýnýn ardýndan, iþ adamlarý ve futbolcular ile sohbet etmenin þüphe doðurduðunu ifade ettiðini anlatarak, þunlarý aktardý:

"Samimiyeti artýrýp ilerleyen tarihlerde kendime ait bir cemaat kuracaðýmý söyleyenler olmuþ. Ahmet Kara'nýn yardýmcýsý olan Soner isimli þahýs beni araþtýrmýþ, hakkýmda dosya hazýrlamýþ ve sunmuþ. Genel yaklaþýmlarýndan dolayý iþin içerisinde para olmasýndan kaynaklý ben konulardan uzaklaþmaya baþladým. Amacým tamamen diniydi. Bu sýrada futbolcular ile sohbetlerin devam ettiði esnada Ýstanbulspor futbolcularý için de bir sohbet baþlattýk. Bu sohbete de Sarý Ýsmail önayak oldu. Sohbete katýlan futbolculardan hatýrladýðým isim yok. Fakat Fenerbahçe ve Beþiktaþ'tan katýlým gösteren olmadý, ders de düzenlemedik. Zaten FB ve BJK'den cemaat adýna kazanýlmýþ kimse de yoktu."

Örgütten gizli yaptýðý toplantýlar nedeniyle Ahmet Kara tarafýndan cemaatten dýþlandýðýný iddia eden Alpsoy, futbolcularla yaþadýklarýný da þöyle anlattý:

"Arif Erdem bir tarihte bana kýz arkadaþý ile geldi, o bayan ile evlenmesinin uygun olup olmayacaðýný danýþtý, ayný þey Emre Belözoðlu ile de yaþandý. 2006 yýllarýnda Emre Belözoðlu beni aradý, eþi ile imam nikahlarýný kýymamý istedi, ben de evlerine gidip imam nikahlarýný kýydým. 2009 yýlýnda Emre Belözoðlu benimle tekrar irtibat kurdu. Emre, cemaatten hiçbir hizmet alamadýklarýný, bundan dolayý herkesin uzaklaþtýðýný söyledi. Kendisinin teklifi ile cemaate bilgi vermeden kendisinin ayarlayacaðý toplantýlarda hocalýk yapmamý istedi. Kabul ettim. Ancak cemaatin haberi oldu ki Emre bir anda ortalýktan kayboldu, hiçbir sohbet yapamadýk.

Türk Milli Futbol Takýmý'nýn 2002 Dünya Þampiyonasý'nda üçüncü olmasýnýn ardýndan cemaate yakýn futbolcularýn aldýðý teþvik priminden bildiðim kadarýyla 200 veya 500 bin dolar bir araya getirildi. Ben bu paranýn temsilci bir futbolcu vasýtasýyla bizzat Fetullah Gülen'e götürülmesinin daha uygun olacaðýný söyledim. Arif Erdem, bu parayý götürdü, sundu. Gülen kabul etmedi, sonrasýnda Arif Erdem'in Gülen'in yardýmcýsý olan Cevdet Türkyolu'na 'Ya bu parayý alýrsýnýz ya da ben bunu camdan dýþarý savuracaðým.' dediðini, bunun üzerine Türkyolu'nun da parayý aldýðýný, Gülen'in de bu durumdan memnuniyet duyduðunu Arif'e söylediðini biliyorum."

Öte yandan, þüpheli Hakan Þükür hakkýnda daha önce ayný konuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca soruþturma yürütüldüðü, bu nedenle Þükür hakkýndaki dosyanýn ayrýldýðý ve savcýlýkça bu þüpheli hakkýndaki dosyaya iliþkin yetkisizlik kararý verilerek, Sakarya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna gönderildiði öðrenildi.