Nazmi DURAKAYIM / İNDER Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye bugüne kadar birçok kez ekonomik ve siyasi abluka altına alındı. Ancak hepsini alnını akıyla atlattı. Çünkü her seferinde tüm Türkiye el ve güç birliği yaptı. Her kişi, her kurum elini taşın altına koydu. ‘BEN’ öznesi yerine “BİZ” demesini bildi.

Bugün olduğu gibi;

Türkiye üzerine kurulan her oyunda, her baskıda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumları, kendisinden beklenen bilgi ve cesaretle görevini yerine getirmek için kolları sıvadı... İnsanları ve kurumları bir araya getirerek, güçlü bir sinerji yarattı. Ortaya çıkan güç ise önündeki her türlü sorunu alnının akıyla aşmasını bildi.

Bugün yine dış odakların Türkiye üzerine kurduğu ekonomik baskı var. Bunu da, yine güç birliği yaparak aşacağımıza inanıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde başlatılan bu kampanya ile sektörümüzdeki durgunluğu aşacağımıza inanıyorum.

Türkiye ekonomisinin dinamosu olan İnşaat sektörü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalışmasını sürdürmeye devam edecek.

Bugün burada, bu masadaki inşaat sektörünü temsil derneklere bağlı her üyenin özveriyle desteklediği bu kampanya ile alım gücü zayıflayan vatandaşlarımıza sıcak bir yuva sağlayacağız.

İNDER olarak; 2018’i “KAR değil AR yılı” olarak görüyoruz.

Güç Birliği Tüm Türkiye’ye yayıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un açıkladığı “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası sektörden büyük destek gördü. Kampanyanın duyurulmasından hemen sonra Türkiye’nin birçok yerinden İNDER’e üyelik talepleri gelmeye başladı. Gelen taleplerin amacı; kampanya ile konut satmaktan ziyade, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya karşı oluşturduğumuz güç birliğine destek vermek içindi.