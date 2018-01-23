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Gülbaba'ya tank sevkiyatı sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4’üncü gününde Afrin sınırında bulunan Gülbaba mevkiine tank sevkiyatı sürüyor.

  • İHA
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Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda zaman zaman çatışmalar ve top atışları yaşanırken, sınıra çevre illerden askeri sevkiyat devam ediyor. Saat 22.00 sıralarında 3 tır üzerindeki 6 adet tank Kilis’e ulaştı.

Tankların çatışmaların yoğun yaşandığı sıfır noktasındaki Kilis’in Gülbaba bölgesinde bulunan operasyon noktalarına gideceği tahmin ediliyor.

 

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