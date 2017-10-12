Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik, hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya

Şarkıcı Gülben Ergen 2 yıllık evliliğinin ardından boşandığı eski eşi Erhan Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine mahkeme Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti. Karar doğrultusunda Çelik eğer mahkemenin yasaklarından birini çiğnerse hapse girecekti. Savcılık Çelik hakkında uzkalaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle mahkemeden 'zorlama hapsine karar verilmesini' talep etti. Mahkeme henüz bu talebi karara bağlamadı. Mahkeme Çelik hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi red edebilir.

Akşam'ın haberine göre: Şarkıcı Gülben Ergen 2 yıllık evliliğinin ardından boşandığı eski eşi Erhan Çelik hakkında kendisine şiddet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine mahkeme Çelik'e uzaklaştırma kararı vermişti. Karar doğrultusunda Çelik eğer mahkemenin yasaklarından birini çiğnerse hapse girecekti. Savcılık Çelik hakkında uzkalaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle mahkemeden 'zorlama hapsine karar verilmesini' talep etti. Mahkeme henüz bu talebi karara bağlamadı. Mahkeme Çelik hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi red edebilir.

Şarkıcı Gülben Ergen, 2 yıl evliliğin ardından boşandığı Televizyoncu Erhan Çelik' hakkında geçtiğimiz günlerde kendisine şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma talep etmişti. Ergen'in talebini dikkate alan İstanbul 11. Aile Mahkemesi Çelik' hakkında uzaklaştırma kararı verdi. Karara kapsamında, Çelik, Gülben Ergen'e iş yerine, bulunduğu yerlere, oğulları Atlas Erdoğan, Güney Erdoğan, Mustafa Ares Erdoğan'ın bulunduğu yerlere ve okullarına 50 metreden fazla yaklaşmayacak, Ergen'e karşı şiddet, tehit, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmayacak ve telefon edemeyecek.

ZORLAMA HAPİS İSTEDİ

Ergen, Erhan Çelik'in hakkında konulan yasaklara uymadığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu. İstanbul Cmuhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı Çelik hakkında verilen yasaklara uymadığı gerekçesiyle mahkemeden hakkında 'zorlama hapis kararı verilmesini' talep etti.

MAHKEME HAPİS KARARI VEREBİLİR

İstanbul 11. Aile Mahkemesi şimdi savcılığın hapis talebini değerlendirecek. Mahkeme Çelik hakkında hapis kararı verebilir, ya da talebi red edebilir.

O FOTOGRAFLARA DA ERİŞİM YASAĞI ALDIRMIŞTI

Şarkıcı Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik hakkında uzaklaştırma kararının almasının ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuş, 3 oğlunun çıplak fotoğraflarını paylaştığı için Çelik'in instagram sayfasına erişim engeli kararı aldırmıştı.