FETÖ elebaşı Gülen'in darbeci teröristlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yakalamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıktı

ETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da yapılan toplantıda Fetullah Gülen'in darbecilere verdiği talimatlar ortaya çıkmaya başladı.

Aydınlık'ın haberine göre, Gülen, Türkiye imamı aracılığı ile verdiği talimatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ yakalanmasını istedi. Yakalandıktan sonra ellerinin arkadan kelepçelenmesi ve diz çöktürülerek fotoğrafının çekilmesi talimatını veren Gülen'in, Erdoğan'ın bu durumdayken kendisiyle konuşturulmasını ve bu görüntülerin de kaydedilmesi istediği ifade edildi.

Saddam benzetmesi

Fetullah Gülen'in Erdoğan'la ilgili talimatının CIA'nın "itibarsızlaştırma" taktiklerini andırdığını kaydeden güvenlik kaynakları, Irak'ta ABD askerlerinin Saddam Hüseyin'in yakalanmasını dünyaya duyurdukları fotoğraflara dikkat çekti. Saddam'ın pecmurde, saç sakal birbirine karışmış yeraltında deliklerde sürünen bir fotoğrafının dünya medyasına servis edildiğini vurgulayan güvenlik kaynakları, Gülen'in de aynı taktiği Cumhurbaşkanı Erdoğan için uygulamayı planladığı, ancak başaramadığını söyledi.

Darbe başarılı olsaydı

Darbe başarılı olsaydı Gülen'in Türkiye'ye dönmeyi planladığını kaydeden güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Gülen'in dönüş planı da CIA ile birlikte organize edildi. Büyük bir törenle İstanbul'a gelmesi ve havaalanında milyonlarca kişi tarafından karşılanması düşünüldü.

Karşılığında ABD'nin tüm isteklerinin karşılanmasının planlandığını kaydeden yetkililere göre darbe girişiminde "emir komuta zinciri" görüntüsü vermek için çok uğraşıldı. Ancak TSK'daki direniş nedeniyle sonuç alınamadı.

"Emir komuta" görüntüsü sağlanamayınca ve darbenin başarısız olacağı anlaşılınca ABD yönetimdeki bir kanadın darbeye desteğini çektiği, olayın ortalığa dökülmesi sonrasında da darbe girişiminin erkene çekildiği belirtildi. Bu durumun darbeciler arasında kaosa yol açtığını kaydeden bir güvenlik yetkilisi, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yapılan baskının da bu karmaşa içinde başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.