Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün elebaşı Gülen'den tehdit gibi büyükelçi açıklaması!

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, büyükelçi suikastiyle ilgili pişkince bir açıklama yaparken, tehdit gibi bir imada da bulundu.

  • 15
  • 14
  • 9
  • 12
  • 18
  • 15
x

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastini gerçekleştiren FETÖ, yeni saldırıların sinyalini verdi.

Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in suikastle ilgili yaptığı açıklamada, suçluluk psikolojisi içinde olduğu görüldü.

TEHDİT MESAJI GİBİ AÇIKLAMA

Amerikan Associated Press (AP)'e bir video mesaj gönderen Gülen, "hükümet başka suikastlere zemin hazırlayıp, suçu bizim üzerimize atabilir" diyerek, FETÖ'nün yeni saldırılar yapabileceği sinyalini verdi.

TERÖRİSTİN FETÖ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları ortaya çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "gizlemeye gerek yok, suikastin faili FETÖ'dür" demişti.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
tcc23.12.2016 00:32
sözün bittigi yer derler ya bu cani için ne dense boş bu şarlatana inanıpta arkasından körü körüne koşan ahmaklar hadi bu aklını bir şekılde satmış sizin hiçmi allah korkusu yok içinizde bu dünya gelip gecici ahiret hayatı kesin ve sonsuz yaşam, ahirette bitmeyen sıkıntılara şu şarlatan için katlanmayı göze alıyorsunuz ya pes dogrusu
  • 0
  • 0
Şikayet Et
 
Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Işık: Operasyonda 1005 terörist etkisiz hale getirildi

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Rus Büyükelçi Karlov için Moskova'da cenaze töreni yapıldı

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

Milli ATAK Amerikan Kobra'ya karşı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA