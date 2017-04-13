'Gülen'i eleştirdi, askeri okulla ilişiği kesildi'

Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne ilişkin örgütün "askeri abisi" olduğu iddia edilen Osman Şaylı ve dönemin Rize İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Yarbay Hilmi Sandal'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına başlandı.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" iddiası ile tutuklu bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Şaylı'nın yanı sıra tutuklu sanıklar Yarbay Hilmi Sandal, Adil Babayiğit, Mahmut Bahar, Sinan Aktaş, Recep Gümüşsu, tutuksuz sanıklar Rize Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Üsteğmen Hacı Azmi Aydın, Tahir Demir ve Alil Yaylacı ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık tarafından tespitlerin yapılmasının ardından iddianame okundu. İddianamede örgütün yapısı anlatılırken, örgüte finansal destek sağlanması, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanılması ve eleman kazandırılmasına yönelik ifadeler de yer aldı.

İddianamede sanık Hacı Azmi Aydın'ın örgütün yapısı ile ilgili anlattıkları okundu.

Aydın'ın ifadesinde, küçük yaşlarda askeri okula gitmesi için örgüt tarafından yönlendirildiğini aktararak, "Bunun için başvuru evraklarına, eşlerimizin, annemin, ailemin açık fotoğraflarının yapıştırılmasını istediler. Ben de yönlendirmeler sonucu arkadaşlarım ile birlikte askeri okula girdim. Bekar olanların maaşından beşte bir, evli olanlardan onda bir himmet adı altında para aldıklarını öğrendim. Askeri okuldayken Cem isimli bir askeri öğrenci 'Fetullah Gülen de kim oluyor? Benim dedem peygamber torunudur.' şeklinde söz edince bunu abilerimize anlattık. Bir hafta sonra Cem'in okul ile ilişiğinin kesildiğini öğrendik." şeklinde ifadelerine yer verildi.

"Subay abileri" ile toplantı yaptıklarını ve ByLock'u "subay abilerinin" toplantı yerlerini bildirmek için telefonuna kurduğunu kaydeden Aydın, "Toplantılarda genelde Sahil Güvenlik gemilerinde siyaset konuşulup konuşulmadığı sorulurdu. Personelin zaten kimlik bilgileri kendilerinde vardı. Eşim ile evlenmemi istememişlerdi. Beni başka biri ile evlendirmek istiyorlardı. Kabul etmeyince buna çok sinirlendiler. Onlara danışmadan evlendiğime çok kızdılar. Rize'de toplantılara katılıyordum. Sonra bana kızdıkları için Şubat 2016'dan itibaren ilişkilerimiz kesildi. Subay abisi ile de son olarak Şubat 2016'da görüştüm." şeklindeki ifadesi okundu.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.