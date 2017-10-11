Fatih Gülhane'de bir otelin çatısında yangın çıktı
Fatih Gülhane'de bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- DHA
İtfaiyenin yangına müdahalesi nedeniyle, Topkapı yönündeki Tramvay seferleri devam ederken, Kabataş yönündeki seferler Sultanahmet Durağı'na kadar yapılabiliyor.
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