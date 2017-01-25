Gülşah Yağmur Yazıcı'dan 'evet' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizip Twitter hesabından paylaşan Gülşah Yağmur Yazıcı sosyal medyada başlayan evet kampanyasına destek verdi.

Eski futbolculardan Rıdvan Dilmen dün sosyal medya üzerinden başlattığı 'Güçlü bir Türkiye için EVET ben varım' kampanyasına anlamlı bir destek daha geldi. Gülşah Yağmur Yazıcı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kampanyaya destek verdi.

Cumhurbaşkanı'na çizdiği resim sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.