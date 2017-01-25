Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'in tahliye taleplerine ret
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.
- DHA
Tutuklandıktan sonra görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandıkları davada tahliye talepleri kabul edilmedi.
Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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