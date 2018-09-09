Balıkesir'de gümrük kaçağı 2 lüks araç yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde M.K. ve H.K. tarafından yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks BMV ve Jaguar marka iki araca el koydu. Yurt dışından yasa dışı yollardan gelen lüks araçlar Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.