Balıkesir'de gümrük kaçağı 2 lüks araç yakalandı
Sındırgı ilçesinde jandarma gümrük kaçağı iki lüks otomobili yakalayarak el koydu.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde M.K. ve H.K. tarafından yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks BMV ve Jaguar marka iki araca el koydu. Yurt dışından yasa dışı yollardan gelen lüks araçlar Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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