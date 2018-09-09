Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir'de gümrük kaçağı 2 lüks araç yakalandı

Sındırgı ilçesinde jandarma gümrük kaçağı iki lüks otomobili yakalayarak el koydu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine jandarma ekipleri aldıkları istihbarat sonrası Akçakısrak mahallesinde M.K. ve H.K. tarafından yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks BMV ve Jaguar marka iki araca el koydu. Yurt dışından yasa dışı yollardan gelen lüks araçlar Bandırma Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

İkitelli'de plazada yangın

İkitelli'de plazada yangın

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA