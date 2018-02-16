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Gümüşhane merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu: 7 rütbeli asker gözaltına alındı

Gümüşhane merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 askeri personel gözaltına alındı.

  • AA
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 Alınan bilgiye göre, Gümüşhane merkezli İzmir, Diyarbakır ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı FETÖ operasyonun örgüt ile irtibatlı olduğu anlaşılan 5 astsubay ve 1 teğmen olmak üzere 6 askeri personel gözaltına alındı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilere ait 11 farklı adreste ev ve işyeri araması yapıldı çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanabilmesi için Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirileceği öğrenildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kelkit ilçesinde görevli 1 üsteğmenin FETÖ/PDY operasyonu yakalanarak gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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