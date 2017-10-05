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Gümüşhane'de 68 yaşındaki baba tartıştığı 1 oğlunu öldürdü, 2'sini yaraladı

Gümüşhane'de 68 yaşındaki Necati Özdamar, evinde tartıştığı 3 oğlunu tabancayla vurarak yaraladı. Olayda ağır yaralanan 44 yaşındaki Hicabi Özdamar öldü, Sait ve Recep Özdamar adlı kardeşler ise tedavi altına alındı.

  • İHA
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Necati Özdamar, henüz bilinmeyen bir nedenle evde çocukları Hicabi, Sait ve Recep Özdamar´la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini yatak odasına kilitlemek isteyen baba Özdamar, yanına gelmek isteyen çocuklarına belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 3 kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Özdemir sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Özdamar kardeşler, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde şok geçiren baba Özdemir ise polis tarafından  gözaltına alındı.
 
Göğsünden ağır yaralanan Hicabi Özdamar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, CHP Gümüşhane eski İl Başkanı Sait Özdamar ise Trabzon Kaşüstü Hastanesi'ne sevk edildi. Recep Özdamar´ın ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
 
Babasının tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden 3 çocuk babası Hicabi Özdamar´ın Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde oturduğu ve bir süre öne ailevi nedenlerden Gümüşhane'ye geldiği belirtildi.
 

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