Gümüşhane'de hakimiyeti kaybedilen otomobil yolun alt kesimindeki bahçeye yuvarlandı

Gümüşhane merkeze bağlı Kale köyü yakınlarında, Kasım Erdem yönetimindeki 36 AZ 799 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki bahçeye yuvarlandı.



Kazada, sürücü Erdem ile Aysel Yılmaz ve Sevda Erdem yaralandı.



Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.