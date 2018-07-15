Gümüşhane'de kırmızı listedeki terörist öldürüldü

<p> TSK'dan yapılan açıklamada, "Gümüşhane/Kürtün'de 15 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmiştir." denildi.</p>
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