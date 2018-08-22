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Gümüşhane'deki operasyonda kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi. 
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
 
Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş'den açıklama

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner olduğunu bildirdi.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçeye bağlı Yeşilköy'de 3 gün önce 3 ayrı evden yapılan erzak hırsızlığı üzerine 2 kilometre batıda, Kepçelik sırtındaki JÖPER timimiz saat 06.00 sıralarında 20 metre mesafeden temasa girmiş olup 2 terörist ölü ele geçirilmiştir. Teröristlerin, fotoğraflarından sözde lider kadrodan, 'Zap' telsiz kodunu kullanan, aslen Artvinli olan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ve İranlı 'Sorej' kod adlı teröristler olduklarına kanaat getirdik."

Vali Memiş, Karadeniz'de terör örgütü PKK'nın varlığına son verdiklerini değerlendirdiklerini belirterek, "Bu başarılı operasyonlar İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu neticesinde başarıya ulaşmıştır. Kendilerine destekelerinden ötürü minnettarız." diye konuştu.

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