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Gümüşhane'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

  • AA
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Torul ilçesinin İkisu köyü mevkisinde, TRT Dış Yayınlar Daire Başkanlığında çevirmen olarak görev yaptığı öğrenilen İsmail Emin (47) idaresindeki 06 GKM 69 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü İsmail ile eşi Hilal (41), çocukları Muhammed Erşidi (10), Aytulan Çolpan (14), Hatice Aycahan (1) ve Fatime Seydigül Emin (2) yaralandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesine yaralılardan Muhammed Erşidi Emin, ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğunu öğrenildi.

Öte yandan kazanın, Emin ailesinin bayram tatili dolayısıyla Ankara'dan Gümüşhane'deki yakınlarını ziyarete giderken meydana geldiği bildirildi.

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