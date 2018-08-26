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Gümüşhane'de otomobil devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.

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Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy'de, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UJP 70 plakalı otomobil devrildi.

Kazada araçta bulunan Özlem (51), Didem (22), Sadettin (45), Tuğçe (23), Sebahattin (53), Mehmet (29) ve Meyranaz Karasakal (3) yaralandı.

Olay yerine çağırılan jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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