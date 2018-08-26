Gümüşhane'de otomobil devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 7 kişi yaralandı.
- AA
Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy'de, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UJP 70 plakalı otomobil devrildi.
Kazada araçta bulunan Özlem (51), Didem (22), Sadettin (45), Tuğçe (23), Sebahattin (53), Mehmet (29) ve Meyranaz Karasakal (3) yaralandı.
Olay yerine çağırılan jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.