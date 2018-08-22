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Gümüşhane'de panelvan istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde panelvanın istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Aydın Dağ'ın kullandığı 31 LP 561 plakalı panelvan, Ünlüpınar beldesi yakınlarında istinat duvarına çarptı.

Sürücünün eşi Gönül ve kızı Hiranur Dağ, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ile çocukları Toprak, Mustafa ve Esmanur Dağ, Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dağ ailesinin bayram tatili için Hatay'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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