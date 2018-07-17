Gümüşhane'de PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kıstırılan teröristler için bölgeye tekviye ekipler sevk edildi. Siirt'te düzenlenen operasyonda ise 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- DHA
Gelen son dakika bilgisine göre, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'lı grupla çatışma çıktı. Bölgeye tekviye ekipler sevk edildi.
Öte yandan Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler sonucu Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü kırsalında insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2'si kadın 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada roketatar, biksi makineli tüfek, 3 kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.
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