Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kelkit ilçesinde önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, 95,22 gram esrar, bir kurusıkı tabanca ile 11 tabanca mermisi ele geçirdi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanıcısı olmak suçlarından 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan adliyeye sevk edilen Ü.Ö, M.K. ve E.D. tutuklandı.