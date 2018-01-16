Güncel yazılım soygunu durdurur

Son iki yılda hizmete giren Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi projeler Türkiye’nin gurur kaynağı olurken, işletici firmaların köprü ve bağlantı yollarını kullananların ev adreslerine gönderdiği ‘kaçak geçiş cezaları ve icra takipleri’ sürücülerin korkulu rüyasına dönüştü. STAR’ın dün ‘Yasal Soygun’ manşetiyle duyurduğu habere mağdur vatandaşlardan teşekkür yağdı. Zira HGS’sinde yeterli bakiye olmayanlara işletici şirket, uyarı bile göndermeden bir kaç kaçak geçiş karşılığı binlerce liralık cezalar kesiyor.

HUKUKA AYKIRI CEZA

Avukat Ozan Kayahan, müvekkili olduğu mağdurun başvurusuna karşılık İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin aldığı ‘emsal’ kararın gerekçesine’ dikkat çekti. İstanbul’da su taşımacılığı yapan bir şirketin tankerine 2014 yılında kesilen ve 2015’deki zamlı tarife üzerinden 129 bin TL’ye çıkan cezaya dikkat çeken Kayahan, “Mahkeme, zam yapılan düzenlemeyi, eski tarihli geçişlerde uygulanamayacağı kararını vererek cezayı iptal etti. İptal gerekçesinde yer alan ‘hukukun temel ve evrensel değerlerine aykırı bir ceza’ ve ‘zamanında yapılmayan tebliğ’ maddeleri, HGS mağdurlarının cezalarını iptal ettirmeleri açısından örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

MUTLAKA İTİRAZ EDİN

Hem bireylerin hem de kamu yöneticilerinin alabileceği önlemler olduğunu kaydeden avukat Kayahan, şunları söyledi: İlgili bakanlık, kişisel bilgilendirme başvurusu olmaksızın mevcut HGS yazılımında küçük bir güncelleme yaparak HGS cezalarının otomatik olarak kişiye bildirilmesini sağlayabilir. Böylece sürücüler, 15 gün içinde sisteme yeterli bakiye yükleyebilir ya da bakiye olduğu halde ceza gelmişse buna itiraz edebilir. Zaten HGS alırken kişisel bilgiler de kayıt ediliyor. Ayrıca vatandaşlar, mutlaka ceza tebliğinden sonra yasal sürede hemen mahkemeye başvurmalı.