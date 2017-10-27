Güneş Sistemi'mizde bir ilk: Dünya'nın yakınından çok hızlı şekilde geçiyor

Independent'ın haberine göre, gökbilimciler Güneş Sistemimiz'de ilk kez farklı bir güneş sisteminden giren bir cisim tespit etti.

Yıldızlararası cisim, gözden kaybolmadan önce üzerinde çalışmalara başlayan bilim insanları bunun bir kuyruklu yıldız ya da meteor olduğunu tahmin ediyor.

Gözlemcilere göre 'hiperbolik bir yörüngeye' sahip olması nedeniyle cisim, Güneş Sistemi'miz dışındaki başka bir yıldızdan kaçmış olabilir.

'İLK YILDIZLARARASI KUYRUKLU YILDIZ OLABİLİR'

Uluslararası Astronomi Birliği Küçük Gezegen Merkezi (MPEC) açıklamasında "İleride yapılacak gözlemler bu yörüngenin olağan dışılığını doğrularsa, bu cisim ilk yıldızlararası kuyruklu yıldız vakası olabilir" dedi.

'A/2017 U1' adı verilen gizemli cismi ilk olarak Hawaii Üniveristesi'ndeki 'Pan-STARRS 1' teleskobu keşfetti.

Üniveristenin astronomi bölümünden Rob Weryk cismi ilk tanımlayan kişi oldu.

Bulgularını Avrupa Uzay Ajansı'nın Tenerife'deki teleskobunun çektiği görüntülerle karşılaştıran Weryk, 'cismin galaksimizdeki (Samanyolu Galaksisi) başka bir yerden geldiği sonucuna vardı.

ÇAPI 400 METREDEN BİRAZ KÜÇÜK

Cismin çapının 400 metreden biraz daha küçük olduğu ve saniyede yaklaşık 26 km hızla ilerlediği de belirtildi.

Bilim insanları gök cisminin Lyra (Çalgı) takımyıldızı yönünden geldiğini düşündüklerini de ifade etti.

'ON YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUK'

Sputnik'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya Yakınındaki Cisimleri Araştırma Merkezi'nden Paul Chodas "On yıllardır bu anı bekliyorduk. Bu cisimlerin- yıldızlararası seyahat eden ve ara sıra bizim güneş sistemimizden geçen meteor ya da kuruklu yıldızlar- varolduğu uzun zaman önce teorileştirilmişti. Ancak ilk kez tespit edildi. Şu ana kadar bulgular bu yönde ancak doğrulama için daha fazla veriye ihtiyaç var" dedi.