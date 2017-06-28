Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığına çözüm önerileri

Güneş yanığına ne iyi gelir? Yaz günlerinin en büyük sağlık problemlerinden birisi olan güneş yanığı birçok sorun yaratıyor. Cildi hassas olan kişiler, güneş yanığı problemi nedeniyle acı duyuyor. Cildin uzun süre güneş ışığına maruz kalarak hassaslaşması sonucunda oluşan kızarıklıklara, kızarıklıklara ek olarak soyulmalara ya da su toplamalarının geneline “güneş yanıkları” adı verilir. Bu durum, tatil bölgesine gidildiğinde özellikle ilk gün dikkat edilmeyip güneşin altında fazla kalınca herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Güneş yanıkları farklı derecelerde değerlendirilir.

GÜNEŞ YANIĞINA KARŞI YARARLI ÖNLEMLER

- Sık sık serin duşlar alın. Duş sırasında suyun çok hızlı ve sert bir şekilde teninize değmemesine dikkat edin. Sabun, banyo yağları ya da diğer temizleyici maddeleri kullanmaktan kaçının. Çünkü bu tür ürünler cildinizi irrite edecek ve büyük ihtimalle yanıkların durumunu kötüleştirecektir. Eğer cildiniz su toplamışsa duş yerine küvette banyo yapmayı tercih edin, çünkü duş ile beraber gelen basınçlı su bunların patlamasına yol açabilir.

- Güneş yanığı olan bölgelere serin bezlerle kompres yapın ve ihtiyaç duydukça bezleri tekrar ıslatın.

- Bol, rahat ve pamuktan yapılmış giysiler giyin.

- Güneş yanığı olan bölgelere içerisinde aloe vera bulunan yatıştırıcı losyonlar uygulayın. Ancak 2 yaşında küçük çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan krem kullanmayın. 12 yaşından küçük çocuklarda da yine doktor tavsiyesi olmadan rektal ya da vajinal bölgede krem kullanmayın.

- Güneş yanığı hafif ateşe ve baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrınızı hafifletmek için serin ve sessiz bir odada uzanın. Baş ağrısının nedeni susuz kalmanız da olabilir, bu sebeple daha fazla sıvı tüketmek yardımcı olabilir.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Yulaf Ezmesi: Güneşten yanan cildinizi yumuşatmak için yulaf ezmesi kullanabilirsiniz. Yarım bardak yulaf ezmesini 1 bardak kaynar suyla iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Karışım tamamen soğuduktan sonra cildinizin güneşten yanmış bölgelerine yavaşça, dairesel hareketlerle sürün. 3-4 dakika beklettikten sonra bol suyla durulayabilirsiniz.



Aloe Vera Jeli: Yanık tedavisinde oldukça etkili bir çözüm olan aloe vera jeli güneş yanığını yumuşatarak cildin temizlenmesini sağlar. Cildinizin yanan bölgelerine avuç içiyle jeli iyice yedirin ve cildin emmesini bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.



Zeytinyağı: Güneş cildi kurutur, daha çok gerilmesine neden olur ve bu gerilme ağrılar oluşturur. Bunu engellemek, cildi yumuşatmak için zeytinyağını sürün ve üzerine sıcak suyla ıslattığınız bir havlu koyun. Havlu tamamen soğuduktan sonra cildinizi silebilirsiniz.



Yoğurt: Güneş yanığına karşı en çok kullanılan uygulamadır ve gerçekten işe yarar. Yoğurt cildi yatıştırır, soğutarak rahatlama sağlar. En iyi etki için yağsız yoğurt kullanın ve yoğurdu sürmeden önce dolapta bir süre soğutun. Cilde sürüp 3-4 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.