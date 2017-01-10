Güney Kore Devlet Başkanı Park'ın ifadesi yeterli bulunmadı

Önceki iki duruşmaya katılmayan Park, bugün yapılan üçüncü duruşmaya da katılmadı.

Anayasa Mahkemesinin 9 hakimden oluşan heyeti, üçüncü duruşmada Park'ın avukatları aracılığıyla mahkemeye sunduğu, 2014'te çoğu öğrenci 304 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Sewol feribotu faciasıyla ilgili 15 sayfalık ifadesini inceledi.

Heyet, feribotun batmasından sonra harekete geçmekte gecikmekle suçlanan Park'ın ifadesini yeterli bulmadı ve devlet başkanının feribotun battığı 16 Nisan günü nerede olduğunu açıklaması için yeniden ifade vermesini istedi.

Feribot faciasıyla ilgili olarak tanıklık etmek üzere mahkemeye çağrılan Park'ın iki yardımcısı ve skandalın kilit ismi Choi Soon-sil de duruşmaya katılmadı.

Duruşma gelecek haftaya ertelendi.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor. Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinde Park aleyhine bir karar çıkması durumunda Aralık 2017'de yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenecek. Yasa gereğince, devlet başkanının istifa etmesi ya da görevinden alınması durumunda 60 gün içinde genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Sewol feribotu, 16 Nisan 2014'te Byungpoong Adası'nın 20 kilometre açığında sahil güvenliğe yardım çağrısı gönderdikten sonra yan yatmış ve hızla soğuk sulara gömülmüştü. Kaptan ve mürettebatın terk ettiği feribotta bulunan 325'i lise öğrencisi 476 kişiden sadece 172 kişi kurtulmuştu. Park, halk arasında büyük tepkiye neden olan feribot kazasına ilk müdahalenin yetersiz olduğunu kabul etmiş ve özür dilemişti. Kurbanların ailelerinin, sevdiklerini korumak ve kurtarmak için yeterince çaba göstermemekle suçladığı Başbakan Chung Hong-won da istifasını sunmuştu.