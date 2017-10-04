Güney Kore, Türkiye'de sığınmacılar için 6 sağlıklı yaşam merkezi inşa edecek

Mamak'ta inşa edilecek yaşam merkezinin temel atma törenine katılan Gümüş, Türkiye'nin misafir ettiği sığınmacılara sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde verildiğini belirtti.

Gümüş, Göçmen Sağlığı Merkezi projesinintüm illere yayılacağını, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu merkezlerde daha iyi kurgulanacağını söyledi.

Türkiye'nin 2011'den itibaren Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını anımsatan Gümüş, şöyle konuştu:

"30 milyon ayaktan muayene, 1 milyonun üzerinde ameliyat, 266 bin doğum gerçekleşti, 3 milyonun üzerinde de aşılama hizmeti yapıldı. Hem gelen misafirlerimizin sağlığı hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından bu hizmetlerin yürütülmesi gerekiyor. Bakanlığımız tüm personeli ile Türkiye'nin tüm illerinde bu hizmetleri gerçekleştiriyor. Kore Cumhuriyeti 5 milyon dolarlık hibeyle Türkiye'de 6 sağlıklı yaşam merkezi inşa edecek. Bunlardan biri de Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 bin 700 metrekarelik bir alan üzerine yapılacak."

Gümüş, Mamak'ta yapılacak göçmen sağlığı merkezinde, birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık okuryazarlığı, aşılama, gebelik takibi, hastalıklardan korunma, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele gibi birçok alanda sağlık hizmeti verileceğini belirtti.

Türkiye'de bin 500'e yakın Suriyeli hekim bulunduğunu bildiren Gümüş, binin üzerindeki ebe, hemşire ve diğer sağlık personelinin göçmen sağlığı merkezlerinde çalıştırılmasına yönelik mülakatların yapıldığını anlattı.

Gümüş, hastanelerdeki yükün azaltılması için sağlıklı yaşam merkezlerinin büyük destek sağlayacağını ifade etti.

"Türkiye'ye borçluyuz"

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Cho Yun-Soo da konuşmasında, "Ne ekersen, onu biçersin" atasözünün, Türkiye'de ve Güney Kore'de kullanılan ortak bir atasözü olduğuna işaret ederek, "Bugün biz tohumu ekiyoruz, umarım seneye güzel bir meyve alacağız." dedi.

Türkiye'de büyükelçi olarak göreve başladıktan sonra Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret ettiğini dile getiren Cho, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriyelilere ne kadar önem verdiğini ve çalıştığını gözlerimle gördüm. Türk halkı komşu ülkenin zor durumda kaldığını fark ederek çok büyük fedakarlık gösterdi." ifadesini kulandı.

Büyükelçi Cho, Türkiye'nin 1950 yılında Kore Savaşı başladığında aynı fedakarlığı Kore halkı için de gösterdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kore Cumhuriyeti dünyada şu an 11'inci büyük ekonomiye sahip bir ülke oldu. Kore halkı olarak bunu tamamen Türkiye'ye borçlu olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Suriyeli sığınmacılara destek veren Türkiye Cumhuriyeti'ne biz de destek vermek için çok büyük bir pay olmasa bile 6 sağlık merkezi projesini yürütmeye karar verdik. Kore Cumhuriyeti devleti olarak 2015'te Şanlıurfa ve Gaziantep'te toplam 4 bin öğrenci kapasiteli 4 okul kurduk. Kurulacak sağlık merkezlerinin özellikle çocuk ve kadınlar için önemli bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz."