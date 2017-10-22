Güney Kore Devlet Başkanı Jae-in, 2 nükleer reaktörün inşası için onay verdi

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, toplumsal müzakere komisyonunun, projenin halkın desteğini aldığı sonucuna varmasının ardından Ulsan kentinde Şin Kori-5 ve Şin Kori-6 reaktörlerinin inşasına yeniden başlanmasına onay verdi.

Moon, konuyla ilgili açıklamasında öte yandan nükleersiz ülke inşa etme çabalarının süreceğini dile getirdi.

İnşasına 2016 yılında başlanan ve yüzde 30'u tamamlanan yeni reaktörler konusunda temmuz ayında toplumsal müzakere başlatılmıştı. Projeye, askıya alınana kadar 1,4 milyar dolar harcanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, seçim kampanyası sırasında reaktörlerin inşasını durdurma vaadinde bulunmuştu.

Ülkenin güneybatısındaki Gyeongju kentinde 2016 yılında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, reaktörlerle ilgili tartışma yaratmıştı.

Uzmanların, Güney Koreli yetkililere, Japonya'daki Fukuşima benzeri bir felaketle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunduğu ifade ediliyordu.