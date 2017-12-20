Güney Kore Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı: TSK ülkemizin barışı koruması için bizimle var olmaya devam etmiştir

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir restoranda 10 Kore gazisiyle yemekte bir araya gelen Hong, konuşmasında, Türkiye'nin zor zamanda yanlarında olduğunu unutmadıklarını, önceki gün Ankara'da Kore Şehitleri anıtını ziyaret ettiğini belirtti.

Türkiye'ye gelmeden önce, savaşta hayatını kaybeden 3 Kore askerinin naaşını tespit ettiklerini ve onlar için tören düzenlediklerini aktaran Hong, şunları söyledi:

"Dizlerimizin üzerine çöktüğümüz en zor zamanımızda yanımızda kardeşlerimiz vardı. O zamanki kardeşlerimiz şu anda bizimle beraberler. Ülkemizin geleceği, demokrasimiz ve ötesinde bizim varlığımız için kan ve ter döken başta şehitlerimiz olmak üzere şu anda aramızda bulunan kıymetli gazilerimize ve onların değerli ailelerine şükranlarımı arz ediyorum. Buraya gelmeden önce çok anlamlı bir tören icra ettik. Şu anda hala Kore'nin dağlarında henüz naaşlarına ulaşamadığımız birçok ülkenin şehitleri yatıyor. Buraya gelmeden önce silahlı kuvvetlerimizin 3 şehidinin naaşını tespit ettik. Bu 3 şehidimizin cenaze törenlerini tam 67 yıl sonra yaptık. O törenden sonra Türkiye'ye doğru yola çıktık. Bu anlamlı günde sizlerle beraber olmak bizim için daha da kıymetli hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce askerini değişik zamanlarda Güney Kore'ye göndermiş, 3 yıllık savaş sürecinde ve sonrasında ülkemizin barışı koruması için bizimle var olmaya devam etmiştir."

Yemeğe katılan 10 Kore gazisi ve aileleri ile yakından ilgilenen Hong, katılımlarından dolayı tüm gazi ve yakınlarına teşekkür etti. Hong gazilere madalya, asker heykeli ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Programa, Ege Ordusu Komutanlığından Personel Albay Recai Gedik, Güney Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Deniz Kurmay Albay Jaesic Park, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şener Tarım ve gazi yakınları katıldı.