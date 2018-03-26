Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Güney Koreli bilim insanları, esneyebilen metal hava pilleri geliştirdi

Güney Koreli bilim insanlarının, giyilebilir teknolojilerde çığır açabilecek esneyebilen metal hava pilleri geliştirdiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIST) Lee Joong-kee ve Guicheng Liu, oda sıcaklığında çalışabilecek yumuşak ve yüksek oranda esnek kablo şeklinde sıvı metal hava pili geliştirdi.
 
Saf metal ve ortam havası içeren anot (artı uç / pozitif kutup) kullanan elektrokimyasal hücreler metal hava hücresi olarak adlandırılıyor. Şu ana kadar geliştirilen metal hava hücreleri, sadece metalle geliştirilmişti, bu nedenle giyilebilir aygıtlarda kullanılacak kadar esnek değildi.
 
KIST araştırmacıları, galyum ile indiyum tepkimesinden yararlanarak 25 santigrat sıcaklıkta çalışan, sıvı metal hava pili geliştirdi.
 
Sıvı metal elektrotta, indiyumu sadece galyumun alkalin elektrolitte aşınmasını engellemek için değil, aynı zamanda anotun oda sıcaklığında sıvı halini koruması için de kullanan araştırmacılar, yüksek oranda esneklik gösteren pilin, gerildikten sonra toplandığında biçimini mükemmel şekilde koruduğunu ve yüzde 98,87 oranında akım performansını muhafaza ettiğini kaydetti.
 
Araştırma ile ilgili makale, Advanced Energy Materials dergisinde yayımlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Adana´da kan donduran görüntü...Çöpte yeni doğan bebek bulundu

Adana´da kan donduran görüntü...Çöpte yeni doğan bebek bulundu

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

Nostradamus`un korkunç kehanetleri bir bir gerçekleşiyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA