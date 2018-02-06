Güney Koreli elektrik devi Hyundai, Türkiye’deki yatırımlarına devam dedi

Hyundai, İstanbul'da Hyundai şalt fabrikasını kurup üretimini Türkiye'de gerçekleştirecek. Avrupa, Asya ve Ortadoğu için merkez ülke konumundaki Türkiye'de şalt ürünlerinin üretilip çevre ülkelere satışı Türkiye üzerinden sağlanacak.

Ruha Elektrik A.Ş. Türkiye Genel Koordinatörü Sinan Adıgüzel, Türkiye ekonomisine güvendiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "İş ortağımız Hyundai Electric ile Türkiye'deki üretimi bir an önce başlatmak adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ülkemizin ekonomik durumuna ve istikrarına firmamız ve Hyundai Electric ile birlikte güvendiğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi elektrik ve enerjide daha güçlü hale getirmek. Ar-Ge’ye ve bölgeye yaptığımız yatırımlarla Türkiye’nin en hızlı büyüyen beşinci şirketi olduk. Ruha Elektrik aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında yer alıyor. Yatırımlarımızda her zaman Türkiye ekonomisine güvendik ve güvenimizin de faydasını fazlasıyla aldık ve almaya devam edeceğiz. Hyundai Elektric ile Ruha Elektrik iş ortaklığı daha da güçlenerek devam edecektir" açıklamasında bulundu.

HG serisi ürün gamında kontaktör, termik röle, otomatik sigorta gibi ürünler yer alıyor

Yapılan açıklamada Hyundai Heavy Industries, 2017 yılının son çeyreğinde enerji sektörünün dünyadaki önemine dikkat çekmek amacıyla kendi bünyesindeki enerji ve elektrik departmanını Hyundai Electric adıyla ayrı bir departmanda topladı. Böylece enerji ve elektrik sektöründe yüksek performanslı ve uygun ürün üretmeye başladı. Bunun ilk somut örneği olarak HG serisi şalt ürünlerini üretti. Hyundai Elektric'in Türkiye'de üreteceği HG serisi ürün gamında kontaktör, termik röle, otomatik sigorta, termik manyetik kompak şalter ve kaçak akım koruma şalteri gibi şalt ürünleri yer alacak. Şalt ürünlerinin ana gruplarından olan HG serisi kontaktörler 9 amper ile 800 amper arası çalışma özelliğine sahip olmakla birlikte AC/DC ve hem AC hem de DC çalışma özelliğine de sahip olacak.

Voltaj problemlerine karşı ‘serbest voltaj kontaktör’ üretildi

Şirket, özellikle Türkiye'nin doğu bölgelerinde yaşanan voltaj problemi için de serbest voltaj kontaktör üreterek bu alandaki sıkıntıyı giderdi. Serbest voltaj kontaktörler, içerisinde bulunan elektronik kart sayesinde 100 volt ile 240 volt arasında voltaj dalgalanması olması halinde bile çalışmaya devam ederek sistemi koruyor. Aynı zamanda hem alternatif akım hem de düz akım çalışma özelliğine sahip oldukları için birden fazla kontaktör alma zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor.